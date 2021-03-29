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Yemek Sepeti hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme başlattı

Anadolu Ajansı

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (KVKK), Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'ye yapılan ve 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

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Yemek Sepeti'nden Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili maddeleri gereğince Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) yapılan ve kurulun internet sitesinde yayınlanan veri ihlal bildiriminde; 18 Mart'ta kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca Yemek Sepeti'ne ait bir web uygulama sunucusuna erişildiği belirtildi.

Yetkisiz bir erişim olduğunda uyarı veren araç üzerinde sorun kaydı oluştuğu ancak bir aksaklık nedeniyle yetkisiz erişimin o an fark edilemediğ  vurgulanan bildirimde; 25 Mart'ta gelen alarmlar incelendiğinde şüpheli davranışın belirlendiği aktarıldı.

Bildirimde; Yemek Sepeti'ne ait bir web uygulama sunucusu üzerinde açıklık bulunduğu, bu açıklıktan yararlanılarak uygulama kurulduğu ve komut çalıştırılmak suretiyle sunucuya erişilebildiği kaydedildi.

Saldırıyı yapanlar tarafından sunucu üzerinde kullanıcı oluşturularak veri toplanmaya çalışıldığı ve uzaktaki sunuculara trafik gönderildiği ifade edilen bildirimde; ihlalden 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtildi.

İhlalden etkilenen kişisel verilerin kullanıcı adı, adres, telefon, elektronik posta, şifre, IP bilgileri olduğu açıklanan bildirimde; kredi kartı ya da finansal verilerin etkilenmediği, kredi kartı saklama hizmetinin veri sorumlusundan bağımsız Mastercard tarafından sağlandığı vurgulandı.

Veri ihlal bildiriminde, ilgili kişilerin ihlalle ilgili info@yemeksepeti.com elektronik posta adresi üzerinden bilgi alabileceği ifade edildi. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise konuyu gündem toplantısında görüştü ve Yemek Sepeti hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme başlattı.

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