BIST 1.393
DOLAR 8,19
EURO 9,65
ALTIN 450,44
HABER /  GÜNCEL
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Kabine toplantısı kararları açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri geldi

TÜRKİYE normalleşme adımlarını askıya alıp yeniden 1 ay önceye döndü. Hafta sonu yasağı artık cumartesi pazar olarak tüm illerde uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinede alınan kararları duyurdu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ramazan ayı ile ilgili 'fedakarlık yapacağız' diyerek, "Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Yine Ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir" açıklamasında bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Alınan yeni kararlar belli oldu

* Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır.
* Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir.
* Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir.
* Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.
* Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.
* Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız.
* Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.
* Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.
* Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

İlgili Haberler
Hafta sonu sokağa çıkma yasakları geri geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Türkiye 29 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu Türkiye yeni risk haritası yayınlandı! Şırnak dışında mavi il kalmadı işte harita
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 29 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Türkiye yeni risk haritası yayınlandı! Şırnak dışında mavi il kalmadı işte harita
CNN Türk deneyimli spiker Büşra Sanay ile yollarını ayırdı
Kocaeli'de 5 aylık hamile Selin koronavirüsten hayatını kaybetti
Berat Albayrak'tan Akın Olgun'a tazminat davası
Şenol Güneş: 8 futbolcu kamptan ayrıldı
Türkiye-Letonya maçının seyircisiz oynanacağı açıklandı
Kars'ta restoran işletmecisi nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtardı
FETÖ'den ihraç edilen polisin defterinde ilginç notlar
Yüksek bölgelerde yaşayanlar koronavirüse karşı daha dayanıklı
Yorumlar 38 yorum