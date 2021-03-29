Türkiye-Letonya maçının seyircisiz oynanacağı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınmasının uygun bulunmadığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile Letonya arasındaki karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını açıkladı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda salı akşamı saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayla ilgili TFF Sağlık Kurulundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır. Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda A Milli Futbol Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır."