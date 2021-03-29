Türkiye 29 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31.230'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1325'i semptomatik olmak üzere 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 154 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 18 bin oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 15 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 102 bin 747'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 998 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Vaka sayısı 4 ay önce 32 bin seviyesini aşmıştı

Öte yandan koronavirüs salgınında 4 ay sonra 32 bin vaka sayısı aşılmış oldu. Son olarak 3 Aralık'ta 30 bin 103 vaka görülmüştü.