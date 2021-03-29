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Kocaeli'de 5 aylık hamile Selin koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ İzmit'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör (32) hayatını kaybetti.

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KOCAELİ İzmit'te 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör'e bazı semptomların görülmesi üzerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Selin Tuğçe Güngör'ün karantinaya alındığı evinde tedavisine başlandı.

Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Güngör, tedavi gördüğü sırada 5 aylık bebeğini kaybetti. İlerleyen günlerde durumu daha da ağırlaşan Güngör, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Selin Tuğçe Güngör'ün cenazesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

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