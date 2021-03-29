Türkiye yeni risk haritası yayınlandı! Şırnak dışında mavi il kalmadı işte harita

TÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritası bir ay sonra güncellendi. Şırnak haricinde neredeyse tüm iller kızardı. 3 büyükşehir artık çok yüksek riskli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk durumunu gösteren son haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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TÜRKİYE normalleşme sürecine risk haritası ile adım atmıştı. Şubat ayında mavi, sarı ve turuncu illerin sayısı hayli fazlaydı. 29 Mart itibariyle güncellenen yeni risk haritası büyük şok yaşattı. Artık 81 ilden 58'i kırmızı kategoriye geçti. Haritada Şırnak dışında mavi renkli il kalmadı. Şubat ayında mavi listede yer alan Uşak bile 1 ay sonra riskli iller listesine girdi. Eski haritada sarı listede yer alan Bursa da kırmızı iller listesine dahil oldu.

Üç büyük şehir çok yüksek riskli

İstanbul, Ankara ve İzmir illeri geçen ay turuncu listedeydi ancak bu ay kırmızı listeye dahil oldu. Türkiye haritası doğudan batıya, kuzeyden güneye kıpkırmızı oldu. Şubat ayında turuncu ve sarı renkte olan illerin tamamı kızardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin son durumunu gösteren Türkiye Kovid-19 risk haritasını şu sözlerle paylaştı:

"Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı, toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim."

İşte yeni risk haritası:





Şubat ayında risk haritası şöyleydi:

Geçen ay normalleşmenin başlamasını sağlayan risk haritasında düşük ve orta riskli iller çoğunluktaydı.

