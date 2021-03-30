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Covid-19'lu olduğu için evine bırakılmak istenen yaşlı kadın, araçtan inerek kaçmaya çalıştı

Anadolu Ajansı

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için sağlık ekiplerince evine bırakılmak istenen yaşlı kadın, kaçırıldığını zannederek araçtan inip koşmaya başlayınca polis tarafından yakalandı.  

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Rahatsızlanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Zehra Taraş'a (65) Covid-19 testi yapıldı. 

Test sonucu pozitif çıkan Taraş, Eflani ilçesindeki evinde karantinaya girmesi için sağlık ekiplerince hasta nakil aracına bindirildi. 

Safranbolu ilçesine gelindiği sırada ekiplerden aracın durdurulmasını isteyen Taraş, aniden inerek kaçmaya başladı.

Taraş, durumun bildirilmesi üzerine, bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polislere, kaçırıldığını iddia eden Taraş, hasta nakil aracına binmek istemedi. Polis ekiplerinin de ikna edemediği Taraş, İstanbul'da polis olarak görev yapan oğlunun telefonla aranması üzerine ikna oldu.


Yeniden hasta nakil aracına bindirilerek evine götürülen Taraş'a polis ekipleri, yaşlı kadına Kovid-19 tedbirlerini ihlalden idari para cezası kesti. 

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