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Beşiktaşlı iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, A Milli Futbol Takımı kampında bulunan iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Kovid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir" denildi.

Testleri pozitif sonuç veren oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başladığı belirtildi.

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