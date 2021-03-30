İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda semptomlar göstermesi üzerine yaptırdığı kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ergun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ve karşılaştık. Birkaç gündür yaşadığım halsizlik, başağrısı gibi şikayetlerime bağlı olarak yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi. Bir müddet telefonlara cevap veremeyeceğim için şimdiden özür dilerim" dedi.