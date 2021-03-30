BIST 1.393
DOLAR 8,27
EURO 9,74
ALTIN 452,74
HABER /  POLİTİKA
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda semptomlar göstermesi üzerine yaptırdığı kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Abone ol

İYİ Parti Muğla Milletvekili  Metin Ergun,  koronavirüs  testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ergun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ve karşılaştık. Birkaç gündür yaşadığım halsizlik, başağrısı gibi şikayetlerime bağlı olarak yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi. Bir müddet telefonlara cevap veremeyeceğim için şimdiden özür dilerim" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Bursa'da uygulama yapan bekçi ekibine çarpan sürücü kaçtı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge
Beşiktaşlı iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim duyurusu
Yemek Sepeti hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme başlattı
Hafta sonu sokağa çıkma yasakları geri geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Kabine toplantısı kararları açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri geldi
Türkiye 29 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Türkiye yeni risk haritası yayınlandı! Şırnak dışında mavi il kalmadı işte harita
Yorumlar