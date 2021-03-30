Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'ne 2'de 2 ile başlayan Türkiye, grubun üçüncü maçında Letonya ile karşı karşıya geliyor.

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski düdük çalacak. Stefanski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.

Muhtemel 11'imiz: Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş - Okay Yokuşlu, Ozan Tufan - Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı - Burak Yılmaz

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor.

Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.