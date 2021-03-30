BIST 1.393
DOLAR 8,27
EURO 9,74
ALTIN 452,74
HABER /  SPOR
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'ne 2'de 2 ile başlayan Türkiye, grubun üçüncü maçında Letonya ile karşı karşıya geliyor.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski düdük çalacak. Stefanski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.

Muhtemel 11'imiz: Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş - Okay Yokuşlu, Ozan Tufan - Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı - Burak Yılmaz

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. 

Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı. 

Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Larin attı Kanada Kayman Adaları'nı 11-0'la geçti
Kırıkkale'den iğrenç haber! 13 yaşındaki kızı istismar eden 2 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü, iki kişi yaralandı
DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları yakalandı
Covid-19'lu olduğu için evine bırakılmak istenen yaşlı kadın, araçtan inerek kaçmaya çalıştı
Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı
İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun koronavirüse yakalandı
İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Bursa'da uygulama yapan bekçi ekibine çarpan sürücü kaçtı
Yorumlar