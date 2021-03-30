Larin attı Kanada Kayman Adaları'nı 11-0'la geçti

Kanada, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kayman Adaları'nı 11-0 gibi farklı bir sonuçla geçmeyi başardı.

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CONCACAF Elemeleri 1.Tur Grup B'de mücadele eden Kanada, Kayman Adaları ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kanada, rakibini 11-0 yenmeyi başardı. Beşiktaş forması giyen Cyle Larin, takımının 2. golünü atmayı başardı. Larin, 60 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki oyuncu, takımının Bermuda'yı 5-1 yendiği karşılaşmada ise 3 gol atmayı başarmıştı. Larin'in elemelerdeki gol sayısı da böylece 4 oldu.

11-0'lık bu skor, Kanada Milli Takımı'nın tarihinde aldığı en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.