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MKEK ve DHMİ Genel Müdür Yardımcılıklarına atama Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına da Enes Çakmak getirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MKEK Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç'ın ataması yapıldı.

DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan görevden alınarak, yerine Enes Çakmak atandı.

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