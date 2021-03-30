BIST 1.393
DOLAR 8,27
EURO 9,74
ALTIN 452,74
HABER /  YEREL
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 26'sı yakalandı. 

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, Ümraniye merkezli Tuzla, Çekmeköy ve Sancaktepe'de 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleriyle helikopterin de destek verdiği operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin daha önce gerçekleşen ara operasyonlarda yakalandığı, birinin tutuklandığı, diğerinin ise işlemlerinin ardından askerlik görevini yapması için teslim edildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü, iki kişi yaralandı
Türkiye'de klinik çalışmalar başlıyor sprey aşı koronavirüs salgınını bitirebilir Prof. İsmail Balık konuştu
Covid-19'lu olduğu için evine bırakılmak istenen yaşlı kadın, araçtan inerek kaçmaya çalıştı
Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı
İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Bursa'da uygulama yapan bekçi ekibine çarpan sürücü kaçtı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge
Beşiktaşlı iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı
Yorumlar