Zonguldak'ta feci kazada 2 kişi ölmüştü! Yürek yakan acı detay ortaya çıktı

ZONGULDAK'ta TIR'ıyla kaza yapan ortağını kurtarmak için trafiği durdurmaya çalışan kişi de otomobil altında kalarak can verdi. Feci kazada 2 kişi ölürken, bir kişi de yaralandı.

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Kaza, 21.45 sıralarında ilçeye bağlı Huzurevi mevkiinde meydana geldi. Aytekin Baytekin idaresindeki tır, kontrolden çıkarak elektrik trafosuna çaparak kaza yaptı. Tır sürücüsünün ortağı olduğu öğrenilen ve tırın arkasından seyreden Erdinç Çardar da 67 TE 752 plakalı aracını yol kenarına park ederek trafiği durdurmaya çalıştı. Çardar'ı fark etmeyen Sinem N.; idaresindeki 67 EF 543 plakalı Opel marka otomobiliyle araçları durdurmaya çalışan Erdinç Çardar’a ardından da 67 FA 345 plakalı cipe çarparak durabildi.



Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilin çarptığı Erdinç Çardar olay yerinde; elektrik trafosuna çarpan ortağı Aytekin Baytekin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sinem N. de ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği ulaşıma kapattı. Kaza sonrası Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.