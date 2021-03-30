BIST 1.393
DOLAR 8,26
EURO 9,74
ALTIN 452,93
HABER /  YEREL
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim

Zonguldak'ta feci kazada 2 kişi ölmüştü! Yürek yakan acı detay ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta TIR'ıyla kaza yapan ortağını kurtarmak için trafiği durdurmaya çalışan kişi de otomobil altında kalarak can verdi. Feci kazada 2 kişi ölürken, bir kişi de yaralandı.

Abone ol

Kaza, 21.45 sıralarında ilçeye bağlı Huzurevi mevkiinde meydana geldi. Aytekin Baytekin idaresindeki tır, kontrolden çıkarak elektrik trafosuna çaparak kaza yaptı. Tır sürücüsünün ortağı olduğu öğrenilen ve tırın arkasından seyreden Erdinç Çardar da 67 TE 752 plakalı aracını yol kenarına park ederek trafiği durdurmaya çalıştı. Çardar'ı fark etmeyen Sinem N.; idaresindeki 67 EF 543 plakalı Opel marka otomobiliyle araçları durdurmaya çalışan Erdinç Çardar’a ardından da 67 FA 345 plakalı cipe çarparak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilin çarptığı Erdinç Çardar olay yerinde; elektrik trafosuna çarpan ortağı Aytekin Baytekin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sinem N. de ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği ulaşıma kapattı. Kaza sonrası Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dişçiliği bırakıp Kocaeli'de bu işe başladı! Görenler tedirgin oldu 'siz mi yapacaksınız’' diyorlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kulis bilgisi: MHP, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 'Montrö' açıklamalarından rahatsız
Galatasaray maçı öncesi Boupendza'dan kötü haber
Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu
Bursa'da kısıtlamada ‘dur’ ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı
İlk resmi araştırma! Pfizer ve Moderna aşıları yüzde 90 etkili
Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına talimat verdi: Sonbaharda seçim bekliyorum, hazırlanın
Balıkesir'de oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu
Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Larin attı Kanada Kayman Adaları'nı 11-0'la geçti
Kırıkkale'den iğrenç haber! 13 yaşındaki kızı istismar eden 2 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
Yorumlar