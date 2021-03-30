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Kabe'de Ramazan ayı hazırlıkları! İtikaf yapılmayacak

 SUUDİ ARABİSTAN’da Kabe ve Mescid-i Nebevi’de Ramazan ayı hazırlıkları koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında tamamlandı. Bu yıl Ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağı, itikaf yapılmayacağı açıklandı.

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Suudi Arabistan’da Kabe ve Mescid-i Nebevi’de Ramazan ayına yönelik hazırlıklar, koronavirüs salgını da dikkate alınarak tamamlandı. Yerel medya, salgın kapsamında daha önce uygulanan tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Yetkililer, Ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağını ve itikaf yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan, Kabe’deki Mataf alanının sadece tavaf için açık olacağı, bu alanda namaz kılınmayacağı ifade edildi. Ayrıca, namaz kılındığı vakitlerde yaşlı ve engellilerin de kendilerine ayrılan bölümlerde namazlarını kılacakları bildirildi.

Suudi Arabistan’da son durum

Suudi Arabistan’da son açıklanan verilere göre 388 bin 866 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede 6 bin 656 kişi virüsten hayatını kaybederken; 377 bin 304 kişinin virüsü yenerek iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı 4 bin 906 olarak duyuruldu.

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