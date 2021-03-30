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Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu

BB Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladı

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Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren BB Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yılmaz Vural’la bu akşam kulüp tesislerimizde başkanımız Sayın Ömer Düzgün ve yönetim kurulumuzun hazır bulunduğu törenle resmi sözleşme imzalandı. Hocamız Yılmaz Vural’ın yardımcılığını, Mehmet Demirtaş, İlhan Var, Cemal Tosun, Barış Gürol, Muhammed Türkmen yapacak. Değerli hocamıza ve Erzurumspor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

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