Galatasaray maçı öncesi Boupendza'dan kötü haber

Gabon Milli Takımı ile kampta olan Hatayspor’un golcü ismi Aaron Boupendza’nın corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Aaron Boupendza, Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri D Grubu’nda Gabon’un Demokratik Kongo Cumhuriyetini konuk ettiği karşılaşmada attığı golle takımının 3 puanı almasında önemli bir rol oynamıştı. Bu maçın ardından yapılan testlerde golcü oyuncunun corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan Boupendza, Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan Gabol Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada; Aaoron Boupendza’nın yanı sıra Altay’ın tecrübeli orta sahası Andre Poko’nun da corona virüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.