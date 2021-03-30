10 milyar dolarlık hedge fon battı! Dünya ekonomisi yerinden oynadı

10 milyar dolarlık Archegos Capital adlı hedge fona sahip Amerikalı ünlü yatırımcı Bill Hwang, satın aldığı veya sattığı hisse senetlerindeki taahhütlerini yerine getiremeyince, dünya ekonomisini derinden sarstı.

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Amerika’da bir zamanların yıldız yatırımcı isimlerinden Bill Hwang’a ait 10 milyar dolarlık olduğu hesaplanan Archegos Capital adlı hedge fon, bankalardan aldığı borçlarla satın aldığı veya sattığı hisse senetlerindeki taahhütlerini yerine getiremeyince dünya çapında bir sarsıntıya neden oldu. Japon yatırım bankası Nomura ve İsviçreli Credit Swiss milyarlarca dolar zarar yazdı. Archegos’un borçlarını ödeyemez hale gelmesi dünya çapında 20 milyar dolarlık varlık satışını tetikledi. Özellikle Amerika, Avrupa ve Japonya’da büyük bankalar bütün hedfe fonlar için verdikleri borçları gözden geçirmeye başladı.

Dünyanın dört bir yanındaki mali düzenleyiciler, New York merkezli milyarder Bill Hwang'ın kişisel hedge fonunun çöküşünü izliyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hwang Archegos Capital Management'ın ani tasfiyesi, dünyanın en büyük yatırım bankalarından bazılarının milyarlarca dolarlık zararı karşılamasına neden oldu. Archegos'un tasviyesi, dünya çapında 20 milyar dolardan fazla varlığın satışını tetikledi.

Hwang'ın Archegos fonunun zorunlu tasfiyesinin olası sonuçları hakkında piyasada panik havası yayılırken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "durumu izliyoruz ve geçen haftadan beri piyasa katılımcılarıyla iletişim kuruyoruz" denildi.

Japon yatırım bankası Nomura ve İsviçreli yatırım bankası Credit Suisse, pazartesi günü yatırımcıları Archegos'un içinde bulunduğu durum nedeniyle büyük zararlarla karşılaşacakları konusunda uyardı. Analistler ne kadar para kaybedebilecekleri konusunda spekülasyon yaparken Japon Nomura'daki hisseler% 16 ve Credit Suisse % 14 düştü.

Japonya'nın en büyük yatırım bankası olan Nomura, 2 milyar dolarlık olası bir zararla karşı karşıya olduğu konusunda yatırımcıları uyardı. Credit Suisse, zararlarının çok yüksek olacağını söylerken, herhangi bir rakam açıklamaktan kaçındı. Financial Times, İsviçre bankasının 4 milyar dolar kadar yüksek zararlarla karşılaşabileceğini ileri sürdü.

Karar'da yer alan habere göre İsviçre bankası yaptığı açıklamada, "geçen hafta yapılan marj çağrılarına göre temerrüde düşen önemli bir ABD merkezli hedge fonu" dedi ve bu, hem kendisinin hem de diğer bankaların "bu pozisyonlardan çıkma sürecine" zorlandığı anlamına geliyordu.

Japonya'nın baş kabine sekreteri Katsunobu Kato, Japon hükümetinin Nomura'daki durumu dikkatlice izlediğini ve Finans Hizmetleri Ajansı'nın Japonya Merkez Bankası ile bilgi paylaşacağını söyledi.