Milli Savunma Bakanlığından Süper Ay ışığında terörle mücadele paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk komandolarının Hakkari Çukurca'da Süper Ay'ın ışığında teröristlere karşı gerçekleştirdikleri harekatın fotoğraflarını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde komandoların Süper Ay ışığında gerçekleştirdiği terörle mücadele harekatının fotoğraflarını paylaştı.
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Bakanlığın Twitter hesabından, "Bize Ay Yıldızın ışığı yeter" mesajıyla komandoların Süper Ay ışığında gerçekleştirdiği terörle mücadele harekatının fotoğrafları paylaşıldı.
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Paylaşımda, "Kahraman komandolarımız 2173 rakımlı Tepe Üs Bölgesinde icra ettikleri teröristle mücadele harekatını Süper Ayın ışığında gerçekleştirdi" denildi.
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