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Antik site ortaya çıktı! Kayadaki resmi gören şaştı kaldı

Demirören Haber Ajansı

PERU'da arkeologlar tarafından yağmur ve doğurganlıkla ilişkilendirilen örümcek figürlü 3 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi.

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Peru’nun Viru bölgesinde keşfedilen dev örümcek figürünün 3 bin 200 yıl önceye ait olduğu, yerel halkın yağmur ve doğurganlıkla ilgili dua etmek için bu tapınağa geldiği açıklandı. Yerliler, avokado ve şeker kamışı tarlalarını genişletmek için ekskavatör gibi büyük makineleri kullanıkları sırada antik siteyi ortaya çıkardı.

Ortaya çıkan tapınak resimleri bölgeye gelen arkeologlar tarafından incelenerek, koruma altına alındı. Arkeologlar keşfedilen tapınağın, örümceği bir tanrı olarak kabul eden insanların, M.Ö. 1000 yıllarında Peru'nun kuzey kıyı şeridine hakim olan Cupisnique kültürüne ait olduğunu açıkladı. 

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