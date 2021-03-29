Genç kızın merakı hayatını kararttı sevgilisiyle denedi: Dehşet içinde titredi

26 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı ve dansçı AJ Pritchard, kendisi gibi dansçı olan 23 yaşındaki kız arkadaşı Abbie Quinnen ile sosyal medyadan da yayınladıkları bir deney yapmak istedi. Ancak genç çiftin deneyi, tam anlamıyla bir felaketle sonuçlandı.