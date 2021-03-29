Genç kızın merakı hayatını kararttı sevgilisiyle denedi: Dehşet içinde titredi
23 yaşındaki genç kız ve sevgilisi video uğruna merak ettikleri deneyi yaparken felaketi yaşadı.
26 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı ve dansçı AJ Pritchard, kendisi gibi dansçı olan 23 yaşındaki kız arkadaşı Abbie Quinnen ile sosyal medyadan da yayınladıkları bir deney yapmak istedi. Ancak genç çiftin deneyi, tam anlamıyla bir felaketle sonuçlandı.
Danş şovunun yıldızı AJ Pritchard ve sevgilisi Abbie Quinnen, içki şişesine ip bağlayıp ipi yakarak şişeyi ikiye bölmeye çalıştı.
AJ, kız arkadaşına ilk müdaheleyi yaparak ateşi söndürdükten sonra, zaman kaybetmeden sağlık ekiplerini aradı.
Genç çift ancak ambulansın gelmesinin zaman alacağını öğrendi.