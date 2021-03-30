Kürşat Ayvatoğlu'nu AK Parti'ye kim gönderdi? Lise mezunu iken nasıl Kastamonu Kültür Müdürü oldu

Kokain görüntüleri olay olan Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Gene Merkezi'nde işe başlamasına referans olan eski Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş konuştu... Ayvatoğlu Kastamonu'da da bu ilerin içinde miydi?

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Lüks bir araç içinde kokain çektiği görüntüler olay olan AK Parti Genel Merkezi büro çalışanı Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınıp "kokain değil pudra şekeriydi" ifadesinin ardından serbest kalan Ayvatoğlu, arkadaşları "Bize kokain temin ediyordu" deyince tekrar gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden sorgulanan Kürşat Ayvatoğlu, "ev hapsi" kararıyla adli kontrole alındı. Tüm bunlar yaşanırken Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde nasıl işe başladığı kimlerin referans olduğu tartışması da sürüyor.

Kastamonu eski Belediye Başkanı referans oldu

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, lise mezunu olan Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti'de işe başlaması için referans olan eski Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'la konuştu ve iddiaları sordu. Ayvatoğlu, belediyede nasıl işe başladı? İhalelere müdahale edip yolsuzluk yaptı mı? Babaş, Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Pati'de işe başlaması için aracılık etti mi? Kokain kullandığını biliyor muydu? İşte Saymaz'ın söyleşisinin ilgili bölümü...

■ Ayvatoğlu ile nasıl tanıştınız?

- Seçim kampanyasında çalışan bir arkadaştı. Grafik işi yapıyordu. Babasını, annesini, dedesini tanırım. Seçilince belediyeye işçi olarak girdi. Kaynak işçisi değil, geçici işçi. Sosyal işlerle uğraşıyordu. 2018'de geçici görevlendirmeyle kültür ve sosyal işler müdürlüğüne vekalet etti.

■ Size kim tavsiye etti?

- Annesi AK Parti'nin kadın kollarında çalıştı, kız kardeşi gençlik kollarında…

■ Kültür müdürlüğüne vekalet etti, öyle mi?

- Memur alma imkanımız yoktu. Hizmet alımından aldık. Kadroya geçti, sözleşmeli oldu. Bir yıl vekalet etti. Olay bu.

■ Paralı pullu ilişkilere girdiği doğru mu?

- Kısıtlı bütçeyle çalışıyorduk. Paralı pullu ilişkilere girmesi imkansız. 2 milyon TL gibi bütçeyle Türk Dünyası Kültür Başkentliği'ni yürüttük. Devletten bir kuruş destek almadık. Seçim oldu, kaybettik. Bu da ayrıldı. Yedi sekiz ay boşta kaldı. AK Parti Genel Merkezi'nde işe alındı.

■ Sizin referansınızla mı?

- Ben de aradım. Şimdi siz arasanız, hemen işe alırlar mı? Aramışlığım oldu.

■ Bu alışkanlıklarını fark etmiş miydiniz?

- Hiç duymadım.

■ Araba alım satımını biliyor muydunuz?

Evet, burada galericilerle o işleri yapıyormuş. Gösteriş meraklısı, kendini olduğundan büyük göstermeye çalışan biri. Bu işi (kokain) belediyeden atıldıktan sonra boşta kaldığı süreçte olmuş.