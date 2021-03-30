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Kenan Koçak, Emre Belözoğlu'nu reddetti: İkinci adam olmam

Emre Belözoğlu'nun yanına tecrübeli bir antrenör arayan Fenerbahçe, Hannover 96'yı çalıştıran Kenan Koçak'a teklif götürdü ama olumsuz yanıt aldı.

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Milli arada sürpriz bir şekilde Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu’nu sahaya indiren Fenerbahçe yönetiminin genç teknik adamın yanına Süper Lig’i iyi bilen tecrübeli hoca arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi.

Vatan'da yer alan habere göre; göreve geldikten sonra ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkan yeni antrenör konusunda İsmail Kartal ile Serkan Reçber iddialarını yalanlayan Emre Belözoğlu, dört gözle beklenen hocanın yurtdışından geleceğini belirtirken, Fenerbahçe’nin bu konuda bir teknik direktörle masaya oturduğu fakat 40 yaşındaki çalıştırıcının sarı lacivertli kulübü reddettiği ortaya çıktı.

Sıcak bakmıyor
Şu anda Almanya 2.liginde Hannover 96’yı çalıştıran Kenan Koçak’a giden Fenerbahçe’nin reddedildiği kaydedilirken 2023’e kadar sözleşmesi sürecek olan Kenan Koçak’ın yardımcı antrenörlük teklifine sıcak bakmadığı bildirildi.

İkinci adam olmayı reddetti
Daha önce Mannheim, Sandhausen takımlarını çalıştıran Kenan Koçak’ın ikinci adam olma projesini elinin tersiyle ittiği vurgulanırken, görüşmeleri menajer Ahmet Bulut’un sürdürdüğü, yeni hocanın çok kısa bir sürede açıklanacağı ifade edildi.

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