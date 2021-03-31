Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var restoranlar açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Kabine toplantısı sonrası alınan yeni koronavirüsle mücadelede yeni kararları açıkladı. Türkiye haritası kızarırken, 598 şehir 'Çok Yüksek Riskli' hale geldi. Aralarınad 3 büyük şehrin de bulunduğu 58 şehirde bu haftadan itibaren Cumartesi günleri sokağa çıkmak yasak hale geldi. Ramazan ayı boyunca ise tüm Türkiye'de hafta sonu Cumartesi günleri de sokağa çıkma yasağı geldi. Ramazan'da restoran ve kafeler sadece paket servis yapmakla sınırlandırırken, bsi de serbestlik getirildi. Kırmızı illerde kapalı olan restoranlar Ramazan'a kadar açıldı.