Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var restoranlar açık mı?
TÜRKİYE Covid-19 normalleşme sürecinde 1 ay önceye döndü.Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 17'den 58'e yükselen 'kırmızı' kategorideki iller için hafta sonu Cumartesi günleri de sokağa çıkma yasağı geldi. Kırmızı illerdeki restoran ve kafe yasağı ise kaldırıldı. Ramazan'da ise tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ile kafe ve restoran yasağı uygulanacak....
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Kabine toplantısı sonrası alınan yeni koronavirüsle mücadelede yeni kararları açıkladı. Türkiye haritası kızarırken, 598 şehir 'Çok Yüksek Riskli' hale geldi. Aralarınad 3 büyük şehrin de bulunduğu 58 şehirde bu haftadan itibaren Cumartesi günleri sokağa çıkmak yasak hale geldi. Ramazan ayı boyunca ise tüm Türkiye'de hafta sonu Cumartesi günleri de sokağa çıkma yasağı geldi. Ramazan'da restoran ve kafeler sadece paket servis yapmakla sınırlandırırken, bsi de serbestlik getirildi. Kırmızı illerde kapalı olan restoranlar Ramazan'a kadar açıldı.
Türkiye normalleşme sürecinde artan vaka sayıları ile birlikte 1 ay önceye döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında alınan yeni koronavirüs kararlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni Koronavirüs Risk Haritası'nı paylaştı. Buna göre çok yüksek riskli yani 'kırmızı' şehirlerin sayısı 17'den 58'e yükseldi. Yani Türkiye haritası çok büyük oranda kızardı. Ve yeni yasaklar geldi. İşte yeni koronavirüs yasaklarıyla ilgili tüm ayrıntılar...
41 şehir 'Kırmızı'ya döndü
Türkiye'nin Koronavirüs Risk Haritası güncellendi. 26 Şubat'ta yayınlanan ilk haritada 17 şehir 'çok yüksek riskli' iken dü açıklanan haritada 'kırmızı' illerin sayısı 58'e yükseldi. Böylece bu haftadan itibaren bu illerde Cumartesi sokağa çıkma yasağı başlamış oldu.
Tek mavi şehir Şırnak kaldı
26 Şubat'ta 14 şehir "Düşük Riskli' iken dün 29 Mart haritasında sadece bir il 'mavi' kalabildi. Haritada Şırnak dışında Mavi il kalmadı. Geçen ayki haritada 22 il 'Yüksek Riskli' yani 'turuncu' kategoride iken dünkü haritada bu sayı 11'e düştü. 'Orta Riskli' yani 'sarı' iller ilk haritada 28 iken yeni haritada bu sayı 11'e geriledi.