Mevcut kapasite dolma noktasında! Kastamonu valisinden ürküten sözler

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hastanede ilave yatak oluşturma kararı aldıklarını söyledi. Çakır bu hafta içerisinde vaka artışlarının azalmaması durumda hastanelerde yavaş yavaş sıkıntı başlayacağını bildirdi.

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Çakır, Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun kırmızı kategoride olduğu için kentte hafta sonu kısıtlama uygulanacağını söyledi.

Türkiye genelinde 58 ilin kırmızı kategoride olduğunu ifade eden Çakır, "Ülke genelinde ciddi bir vaka artışı olunca, ilimizi komşu illerden izole etmek mümkün olmayınca bundan bir şekilde etkilenmemiz kaçınılmazdı. Yurdumuzun büyük bölümü kırmızı kategoriye geçti. Hafta sonu ilimiz kısıtlamaya tabi tutulacak. Restoranlar yüzde 50 kapasiteyle çalışacak." diye konuştu.

Alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarında önemli artışın yaşandığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti.

"Sıkıntı başlayacak"

"Bugün ilimizdeki kurum müdürlerinin, kaymakamların katılımıyla alınan tedbirleri tekrar gözden geçirdik. Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerimiz gerekli bilgileri verdi. Sonuç olarak hastanede mevcut kapasiteyi hemen hemen doldurma noktasına geldik. Yeni ilave yatak oluşturma kararı aldık. Şu aşamada kriz seviyesinde değiliz ama eğer bu hafta içerisinde vaka artışlarının yönünü aşağıya çeviremezsek hastanelerde yavaş yavaş sıkıntı başlayacak. Biz bu konuda tüm tedbirlerimizi aldık, vatandaşlarımız müsterih olsun. Hastaneye kabul noktasında ihtiyaç duyan hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmayacağız."

"Aşı bizim en güçlü silahımız"

Sırası gelen herkesin aşılama yaptırması gerektiğini kaydeden Çakır, "Arkadaşlarımız şöyle bir rakamsal çalışmayı bizimle paylaştı. Aşılamasını gerçekleştirip özellikle ikinci aşısını olup da entübe olan hiçbir hastamız yok. Sadece 2 hastamız yoğun bakımda. Onların da ileri yaşları ve yan rahatsızlıkları var. Onların dışında ikinci dozunu olan hiçbir vatandaşımız herhangi bir şekilde yoğun bakım ya da hastane gözetimi ihtiyacı duymadan hastalığı ayakta atlatıyorlar. Bu konuda aşı bizim en güçlü silahımız." ifadelerini kullandı.