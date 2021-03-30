Bakanlık duyurdu! "Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Siirt'te 1317 personelin katılımıyla Eren-12 Güleşli Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt'te, Eren-12 Güleşli Operasyonu başlatıldı.

1317 personel, 83 operasyonel tim görev alıyor

Operasyonda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden 1317 personel, 83 operasyonel tim görev alıyor.

Bugüne kadar neler ele geçirildi

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen, 11 Ocak 2021'de başlatılan Eren Operasyonları kapsamında, 75 iş birlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

''Başarıyla devam ediyor''

Açıklamada, "Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

İşte operasyondan kareler...





