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Kadıköy’de kredi çekerek aldığı lüks motosiklet saniyeler içerisinde çalındı

İhlas Haber Ajansı

Kadıköy’de henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs, Raif Gülsoy isimli vatandaşın kredi çekerek aldığı lüks motosikleti park halinde olduğu apartman bahçesinden çalarak, kayıplara karıştı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Raif Gülsoy isimli vatandaşın kredi çekerek aldığı lüks motosikletini dakikalarca takip etti.

Gülsoy’un evinin önüne gelerek motosikletini park ettiğini gören şüpheli şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra motosikletin park halinde olduğu apartman bahçesine girdi. Lüks motosikleti saniyeler içerisinde çalıştıran şüpheli, çaldığı motosikletin üzerine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, apartmanın yan bahçesine gelerek etrafı kontrol eden şüphelinin, kimsenin olmadığını görünce bahçe içerisinde park halinde olan motosikleti çalıştırıp, hızla uzaklaştığı görülüyor.

“Motosikletimin değeri 45 bin liraydı”

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası konuşan motosiklet sahibi Raif Gülsoy, "Motosikletimle evimin otoparkına girdim ve park ettim. 15 dakikalığına eve çıktım. Dışarıya çıktığımda motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Daha sonra güvenlik kameralarını incelediğimde şahsın beni takip ettiğini ve daha sonra yan taraftaki bahçeye gelerek etrafı kontrol ettikten sonra motosikleti çaldığını gördüm. Bu bir emek hırsızlığıdır. Motosikletimin değeri 45 bin liraydı. 25 bin lirasını kredi çekerek almıştım. Hala da kredi borcumu ödemeye devam ediyorum. Benim canım yandı. Başkasının canı yanmasın. Yetkililerden bu olayların önüne geçilmesi yönünde yardım istiyoruz” diye konuştu.

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