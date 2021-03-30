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Beşar Esad ve eşi Esma Esad Covid-19'u yendi

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın iyileştiği açıklandı.

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Beşar Esad ile eşi Esma Esad, geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış ve tedavileri için Rusya'nın başkenti Moskova'ya götürülmüştü.

Sağlık durumları merak edilen ikili ile ilgili Suriye'den bir açıklama geldi. Şam yönetimi, Beşar Esad ve eşinin karantina sürelerinin bittiğini, son PCR testlerinin de negatife döndüğünü ve hiçbir semptom göstermediklerini duyurdu.

Açıklamada, "Bay ve bayan Esad, bugünden itibaren normal hayatlarına dönüyorlar" denildi.

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