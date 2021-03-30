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Aydın'da eski sevgilisini 4 kurşunla öldürmüştü! Katil sevgili 3 gün sonra...

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da eski sevgilisini öldürdükten sonra, kafasına ateş eden ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, genç kadının katili 25 yaşındaki Olgun Gül hayatını kaybetti.

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Olay, üç gün önce Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki Olgun Gül ile birlikte yaşamaya başladı. Necla Demirbaş ile birlikte yaşadığı Olgun Gül’ün arası açılınca Demirbaş'ın mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı Necla Demirbaş'ın evinin önüne gelen Gül, genç kadını yanında getirdiği tabanca ile kalbinden 4 el ateş ederek vurdu. Daha sonra sokağa çıkan Gül, arabasının yanına gelince aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe bastı. Demirbaş ile Gül ayrı ayrı ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Demirbaş hayatını kaybetti. Eski sevgilisini öldürdükten sonra kafasına ateş eden ve ambulansla ağır yaralı olarak hastanede tedavisine devam edilen Gül ise üç gün sonra hayatını kaybetti.

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