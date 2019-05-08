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Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında evli mi ikinci eşi kimdir?

Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında evli mi ikinci eşi kimdir?

Başarılı oyuncu tiyatrocu Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi soruları merak konusu oldu. 1955 doğumlu olan Nilgün Kasapbaşoğlu aslen İstanbullu ve asıl adı Nilgün Özhan'dır. İki evlilik yapan Nilgün Kasapbaşoğlu son evlilğini Namık Kasapbaşoğlu ile yapmıştır.

Namık Kasapbaşoğlu kaç yaşında, evli mi çocukları var mı sorusu merak konusu oldu. Başarılı tiyatrocu ve oyuncu Namık Kasapbaşoğlu aslen İstanbullu ve 1955 doğumlu. İki kez evlilik yapan Namık Kasapbaşoğlu ilk eşinden boşandı daha sonra Namık Kasapbaşoğlu ile ikinci evliliğin yaptı. Bir tane çocuğu var. 

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU BİYOGRAFİSİ Nilgün  Kasapbaşoğlu,  27 Ocak  1955 tarihinde  İstanbul’da  doğmuştur.  Asıl  adı Nilgün Özhan’dır. Anne ve babası boşanmıştır. 

1962 yılında daha 7 yaşında iken Şehir Tiyatrolarında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk oyuncu olarak 25 Temmuz 1962 tarihinde sahneye çıkmaya başladı.  Nilgün  Kasapbaşoğlu,  Tiyatro  sahnesinde  50  yılda  en  az  200 oyunda  rol  aldı. Oynadığı  oyunlardan bazıları  Macbeth,  Hırçın  Kız,  Bir  Yaz  Gecesi  Rüyası,  Üç Kuruşluk  Opera,  Besleme,  Çil  Horoz,  Altı  Kişi  Yazarını  Arıyor,  Sersem  Kocanın Kurnaz Karısı, Yedi Kocalı Hürmüz, Düğün Ya da Davul, Küçük bir çocukken Ayhan Işık ve Belgin Doruk'la filmlerde oynadı. 1961 yılında “Kara  Dut” filminde  Leyla Sayar'ın  küçüklüğünü  oynadı.  1961 yılında  ikinci  filmi “Bülbül Yuvası” filminde Göksel Arsoy ve Belgin Doruk ile oynadı.

İlk olarak  9  yaşında  oynadığı reklam  filminde  kendini konuşarak  seslendirme yapmaya  başladı.  Türk sinemasında  çocuk yıldızları  seslendirdi. Yumurcak (İlker İnanoğlu),  Gülşah, Sezercik (Sezer İnanoğlu),  Menderes Utku…  TRT de  8  yıl seslendirme  yönetmenliği yaptı. 1984  yılında  TRT  de  ilk sabah programı olan “Hanımlar Sizin İçin” de 5 yıl oynadı. “Görelim­Öğrenelim” ve “Haydi” adlı çocuk yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı. Nilgün Kasapbaşoğlu, Bir Başka Gece, Olacak O Kadar, Ayrı Dünyalar, Gurbetçiler, Cesaretin Var mı Aşka, Papatyam, Huzur Sokağı adlı dizilerde oynadı.

Nilgün  Özhan  evlendi.  Bir  çocuğu  vardır.  Boşandı.  Sonra  ikinci  kez  Namık Kasapbaşoğlu ile evlendi. 6 Ocak 2009 – 28 Aralık 2011 tarihleri arasında Star TV’de yayınlanan “Papatyam” adlı dizide Metin Akpınar ile birlikte başrolde oynarken dizide diğer rollerde Deniz Oral,  Çiğdem  Batur,  Nergis  Kumbasar,  Yakup  Yavru,  Necmi  Yapıcı,  Buket Dereoğlu, Tarık Papuççuoğlu, Onur Buldu gibi oyuncular rol almıştır. 2015 yılında başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın oynadığı “Kocan Kadar Konuş:  Diriliş”  filminde  Hümeyra,  Nevra  Serezli,  Gülenay  Kalkan,  Eda  Ece, Begüm Öner ile birlikte oynadı. 2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in  yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi "Ayla: The Daughter of War" da Astsb. Süleyman'ın gençliğini İsmail Hacıoğlu canlandırırken  yaşlılık halini Çetin Tekindor canlandırmıştır.  1950  yılında  başlayan Kore Savaşı  sırasında  yaşanan gerçek  bir  hikayeden  uyarlanan  filmde  diğer rollerde  ise Taner  Birsel, Ali  Atay, Meral Çetinkaya, Duygu Yetiş, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk, Chaby Han (Çabi), Nilgün Kasapbaşoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Caner Kurtaran, Kim Seol, Kyung­jin Lee gibi oyuncular rol aldı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

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