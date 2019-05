Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında evli mi ikinci eşi kimdir?

Başarılı oyuncu tiyatrocu Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi soruları merak konusu oldu. 1955 doğumlu olan Nilgün Kasapbaşoğlu aslen İstanbullu ve asıl adı Nilgün Özhan'dır. İki evlilik yapan Nilgün Kasapbaşoğlu son evlilğini Namık Kasapbaşoğlu ile yapmıştır.

Namık Kasapbaşoğlu kaç yaşında, evli mi çocukları var mı sorusu merak konusu oldu. Başarılı tiyatrocu ve oyuncu Namık Kasapbaşoğlu aslen İstanbullu ve 1955 doğumlu. İki kez evlilik yapan Namık Kasapbaşoğlu ilk eşinden boşandı daha sonra Namık Kasapbaşoğlu ile ikinci evliliğin yaptı. Bir tane çocuğu var.

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU BİYOGRAFİSİ Nilgün Kasapbaşoğlu, 27 Ocak 1955 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Nilgün Özhan’dır. Anne ve babası boşanmıştır.

1962 yılında daha 7 yaşında iken Şehir Tiyatrolarında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk oyuncu olarak 25 Temmuz 1962 tarihinde sahneye çıkmaya başladı. Nilgün Kasapbaşoğlu, Tiyatro sahnesinde 50 yılda en az 200 oyunda rol aldı. Oynadığı oyunlardan bazıları Macbeth, Hırçın Kız, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Üç Kuruşluk Opera, Besleme, Çil Horoz, Altı Kişi Yazarını Arıyor, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Yedi Kocalı Hürmüz, Düğün Ya da Davul, Küçük bir çocukken Ayhan Işık ve Belgin Doruk'la filmlerde oynadı. 1961 yılında “Kara Dut” filminde Leyla Sayar'ın küçüklüğünü oynadı. 1961 yılında ikinci filmi “Bülbül Yuvası” filminde Göksel Arsoy ve Belgin Doruk ile oynadı.

İlk olarak 9 yaşında oynadığı reklam filminde kendini konuşarak seslendirme yapmaya başladı. Türk sinemasında çocuk yıldızları seslendirdi. Yumurcak (İlker İnanoğlu), Gülşah, Sezercik (Sezer İnanoğlu), Menderes Utku… TRT de 8 yıl seslendirme yönetmenliği yaptı. 1984 yılında TRT de ilk sabah programı olan “Hanımlar Sizin İçin” de 5 yıl oynadı. “Görelim­Öğrenelim” ve “Haydi” adlı çocuk yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı. Nilgün Kasapbaşoğlu, Bir Başka Gece, Olacak O Kadar, Ayrı Dünyalar, Gurbetçiler, Cesaretin Var mı Aşka, Papatyam, Huzur Sokağı adlı dizilerde oynadı.

Nilgün Özhan evlendi. Bir çocuğu vardır. Boşandı. Sonra ikinci kez Namık Kasapbaşoğlu ile evlendi. 6 Ocak 2009 – 28 Aralık 2011 tarihleri arasında Star TV’de yayınlanan “Papatyam” adlı dizide Metin Akpınar ile birlikte başrolde oynarken dizide diğer rollerde Deniz Oral, Çiğdem Batur, Nergis Kumbasar, Yakup Yavru, Necmi Yapıcı, Buket Dereoğlu, Tarık Papuççuoğlu, Onur Buldu gibi oyuncular rol almıştır. 2015 yılında başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın oynadığı “Kocan Kadar Konuş: Diriliş” filminde Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner ile birlikte oynadı. 2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi "Ayla: The Daughter of War" da Astsb. Süleyman'ın gençliğini İsmail Hacıoğlu canlandırırken yaşlılık halini Çetin Tekindor canlandırmıştır. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde diğer rollerde ise Taner Birsel, Ali Atay, Meral Çetinkaya, Duygu Yetiş, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk, Chaby Han (Çabi), Nilgün Kasapbaşoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Caner Kurtaran, Kim Seol, Kyung­jin Lee gibi oyuncular rol aldı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.