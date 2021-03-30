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Kanada'da AstraZeneca aşısının 55 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu

Kanada, Oxford üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, 55 yaş altı kişilerde kullanımını askıya aldı.

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Kanada Ulusal Aşı Danışma Komitesi (NACI) Başkan Yardımcısı Dr. Shelley Deeks yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının 55 yaş altındaki kişilere uygulanmasının durdurulduğunu belirterek, kararın düşük trombositli kişilerde aşıya bağlı trombositopeni (VIPIT) vakalarıyla ilgili "önemli belirsizlik" nedeniyle alındığını söyledi.

Kararın "ihtiyati tedbir" olarak alındığına dikkati çeken Deeks, söz konusu aşının genç kadınlar başta olmak üzere, aşılanmış bazı kişilerde çok nadir görülen kan pıhtılaşması vakalarına ilişkin Avrupa'dan gelen raporlar üzerine alındığını kaydetti.

Öte yandan ülke genelinde şu ana kadar 300 bin doz AstraZeneca aşısının kullanıldığı ve herhangi bir VIPIT vakasına rastlanmadığı aktarıldı.

Avrupa dışında yapılan araştırmalara göre VIPIT, en fazla 125 bin kişide 1 oranında görülüyor. Bu oran bazı bölgelerde 1 milyonda 1 oluyor.

Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu ayın başlarında AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

AstraZeneca aşısının kullanımı, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi ile 20'den fazla ülkede tedbir amaçlı askıya alınmış, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise aşının "güvenli ve etkili" olduğunu açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, AstraZeneca aşısının faydalarının zararlarından daha çok olduğunu belirterek, ülkelere AstraZeneca aşısını kullanma çağrısında bulunmuştu.

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