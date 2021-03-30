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Tekirdağ'da istismardan tutuklanan İrfan Pullukçu'nun telefonları ile bilgisayarları inceleniyor

 Sevgilisinin kız kardeşi 15 yaşındaki C.N.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu'nun cep telefonları ile bilgisayarları incelemeye alındı. 

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Tekirdağ'da iş insanı İrfan Pullukçu, yaklaşık 1 yıl önce, o tarihte Çorlu ilçesinde yaşayan kız arkadaşı H.K.'nin kardeşi C.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. İddiaya göre küçük kız başına geleni kimseye anlatamadı. Bir süre sonra da anne N.G., kızları H.K. ve C.N.K.'yi de alıp, Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti.

C.N.K., geçtiğmiz haftalarda annesine, Çorlu'da yaşadıkları sırada İrfan Pullukçu'nun cinsel istismarına uğradığını, ablasının da kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığını anlattı. Anne, şikayetçi oldu. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturmayı, olay yerinin Tekirdağ olması üzerine görevsizlik kararı vererek, Tekirdağ'a devretti. Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Pullukçu, 8 Mart günü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Poliste ve savcılıkta susma hakkını kullanarak, ifade vermeyen Pullukçu'nun suçlamaları kabul etmeyerek, yakınlarına "Ben ablasıyla birlikte oldum küçük kızla hiç bir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi. Abla H.K. de 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

Telefon ve bilgisayarları incelemede

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı çok yönlü sürdürüken Pullukçu'nun cep telefonları ve bilgisayarları ile tabletlerine incelenmek üzere el koyuldu. Pullukçu'nun, sevgilisi H.K. aracılığıyla ilişkide bulunduğu 3 kişiye para gönderdiği iddiaları üzerine banka hesapları da mercek altına alındı.

Psikoloğun anlatımları da soruşturuluyor

Savcılık, Çorlu Kadın Danışma Merkezi'nde psikolog olarak görev yapan E.A.'nın dosyaya giren ifadesinde, kız çocuğunun 12 yaşlarındayken kursa katıldığı Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde soyadını hatırlamadığı Abdullah isimli bir eğitmenin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattığı yönündeki iddiayı da araştırıyor.

'Benim satılık kızım yok'

Öte yandan C.N.K.'nin annesi N.G., 'Şikayetten vazgeçmek için ailesi iş insanından para aldı' iddiaları üzerine ikinci kez ifade verdi. Anne, iddiaları kabul etmeyerek, "Bize 3 milyon lira teklif edildiği söyleniyor. Bize para teklif edilmedi. Zaten ben şikayetçi oldum. Benim satılık kızım yok. Şikayetçi oldum, süreç devam ediyor" dediği öğrenildi.

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