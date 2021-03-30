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Bu köyde bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi

İhlas Haber Ajansı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bolatlı köyünde şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası ortaya çıkmazken, Muhtar İdris Yağcı, köye giren her aracı durdurarak Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasını titizlikle sürdürdüklerini anlattı.

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İlçeye 15 kilometre uzaklıkta ve vaka sayısı sıfır olan Bolatlı köyüne her giren araç sürücü ve içindekiler HES kodu sorgusundan geçiyor. Sorgulama sonrası hiç bir sıkıntı olmayan kişiler köye girerken, bu sayede köyde hiç bir vaka yaşanmıyor.

"HES kodu olmadan köye giremiyorlar"

Köy girişinde kendi olmasa azalarının bu uygulamayı yaptıklarını anlatan Bolatlı Köyü Muhtarı İdris Yağcı, "Bizim köyümüzde şuan koronavirüs (Covit-19) hastalığı yok. Neden diye soracak olursanız hastalık çıktığından beri hiç kimse komşu ziyaretine, ev oturması gitmiyor. Ardından Gölpazarı Kaymakamımız biz köy muhtarına yeni bir uygulama çıkardı ve bütün muhtarlara söyledi. Biz de bu HES kodu uygulamaya tam riayet ediyoruz. Köye giren araçlardakilere HES kodu soruyoruz, yoksa hastaneden rapor kağıdı soruyoruz. Köye gelenler de buna uymak zorunda kalıyor. Şehir dışından ilden gelen köylülerimiz HES kodu olmadan köye giremiyorlar. Ben olmadığım zaman azalarım var onlar ilgileniyorlar. Bizim köyde bu işe çok duyarlı davranıyor. Masala gece köye yabancı bir araç girdi. Benim haberim yok, hemen beni arayarak 'muhtarım yabancı birileri var köyde' diyorlar. Ben de hemen gidip ilgileniyorum. Bundan dolayı bizim köyümüze hastalık girmedi" dedi.

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