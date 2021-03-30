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CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'in sözleri büyük tepki çekti hesabını kapattı: Yanmış gibi...

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki çekince kısa sürede paylaşımını kaldırıp hesabını gizledi.

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CNN Türk muhabiri Ceylan Sever sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hafta sonu sokağa çıkanlara sert şekilde tepki gösterdi. Sever paylaşımında "Yanmış gibi Cumartesi günü mekanlara koşanlar! Şehirler kızardı, yüzünüz kızarmadı! Yine kendinizi evlere tıktırmanın yolunu buldunuz helal olsun" ifadelerini kullandı. Sarf ettiği sözler nedeniyle takipçilerinin tepkisiyle karşılan Sever, tweetini kısa bir süre sonra sildi. Hesabını gizli durumuna olan Sever, son çare olarak hesabını kapattı. 

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