ATV Esra Erol'da kocalarını bırakıp aynı adama kaçan eltiler ortalığı karıştırdı
Esra Erol'da Hamide Duman isimli iki eltinin kocalarını terk edip aynı adama kaçması Türkiye'nin gündemine oturdu. Ortaya atılan yufkacı büyüsü ise herkesi hayrete düşürdü.
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programı yufkacı olayıyla gündemde. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. İki eltinin aynı erkeğe kaçması Esra Erol'u şaşkına uğratırken olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Meğer daha önce yufkacı Muammer'in yanına çalışmaya giren kadınlar da aynı şeyi yapmış. İddialara göre Muammer kadınları üç harfliler ve büyüyle kandırıyor.
Olay kadınlardan birinin kocasının yardım istemesiyle ortaya çıktı. Daha sonra 2 elti stüdyoya bağlanıp, yufkacıya neden kaçtıklarını anlattılar.
Eltiler ve Muammer Ay'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Eltiler önde yürürken Muammer Ay onları biraz daha geriden takip ediyor.
Programda atılan yeni bir iddiaya göre Hamide, Muammerin kardeşi Yunus için o eve kaçtı. Öte yandan Hamide Duran’ın annesi Emine, baş harfi 'E' olan birinin Hamide'ye muska yaptığı söylendi.