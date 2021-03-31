ATV Esra Erol'da kocalarını bırakıp aynı adama kaçan eltiler ortalığı karıştırdı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programı yufkacı olayıyla gündemde. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. İki eltinin aynı erkeğe kaçması Esra Erol'u şaşkına uğratırken olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Meğer daha önce yufkacı Muammer'in yanına çalışmaya giren kadınlar da aynı şeyi yapmış. İddialara göre Muammer kadınları üç harfliler ve büyüyle kandırıyor.