BIST 1.384
DOLAR 8,35
EURO 9,81
ALTIN 455,07
HABER /  YEREL
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim

Valilik duyurdu! Kocaeli'de internet kafe, bilardo salonu, hamam, sauna ve halı sahalar açılıyor

KOCAELİ'de internet kafe, bilardo salonu, hamam, sauna, halı saha, havuz gibi işletmeler valilik kararıyla hizmet vermeye başlayacak.

Abone ol

Pandemi döneminde korona virüsün yayılmasına yönelik alınan kararlar neticesinde kapatılan işletmeler Kocaeli Valiliği'nin kararına göre tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Bu kapsamda pandemi haritasında kırmızıya dönen Kocaeli’de internet kafe, spor ve bilardo salonları, hamam ve sauna salonları yüzde 50 kapasiteye uymak ve HES kodu sormak kaydıyla hafta içi 07.00 ile 19.00 arasında hizmet verebilecek.

Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler ise seyirci almamak ve HES kodu sormak kaydıyla hafta içi 09.00 ile 19.00 arası hizmet verebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısı için ateş püskürdü! Durum vahim bir hal aldı
Ajdin Hasic sakatlandı sahayı sedyeyle terk etti
İngiliz varyantı çocukları daha çok etkiliyor! Prof. Dr. Ayper Somer: Miyokardit vakalarında patlama yaşanabilir
Mustafa Varank intranazal yerli aşı için tarih verdi: İnsan denemelerimize başlayacağız
Öztürk Yılmaz: Kemal Kılıçdaroğlu'nu oraya FETÖ'cüler oturttu
Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli'nin cenaze töreninde izdiham: 45 ölü
Bitcoin yeniden yükselişte! 58 bin dolara dayandı
CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'in sözleri büyük tepki çekti hesabını kapattı: Yanmış gibi...
Devlet Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi ve erken seçim açıklaması
Yorumlar