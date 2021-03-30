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Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kiraladığı Aboubakar, attığı 15 gol ve yaptığı 5 asistle Siyah-Beyazlılar'ı zirveye taşıdı. Beşiktaş'ın İngiliz ve Fransız ekiplerinin dikkatini çeken Kamerunlu yıldızla ilgili gizli planı ortaya çıktı.

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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen Beşiktaş'ın başarısında 15 gol ve 5 asistlik performansı ile Vincent Aboubakar'ın da payı büyük. Sezon başında Porto'dan bedavaya alınan Kamerunlu santrfor, bu performansı ile sakatlığı yüzünden inişe geçen kariyerine de adeta yeni bir başlangıç yaptı.

Sabah'ın haberine göre; İngiliz ve Fransız ekiplerinin de dikkatini çeken Aboubakar, ligde iki maça daha çıkarsa Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi de 1 yıl otomatik uzayacak. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun kontratındaki '8 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi Beşiktaş'ı düşündürüyor.

Sezon sonu görüşülecek
Olası bir satışta %10 menajerlik ücreti ve %10 Porto'ya verilecek payın ardından kasasına 6.4 milyon Euro girecek olan Beşiktaş, parayı ikinci plana atarak Kamerunlu ile yeni ve uzun vadeli bir kontrat yapıp, bu maddeyi de kaldırmak istiyor. 

Devler Ligi detayı
Zira Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Aboubakar'dan faydalanmayı hedefliyor. Oyuncu da başarılı olduğu Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor ve bu da yönetimin elini güçlendiriyor. Anlaşma konusunda adım sezon sonu atılacak.

Değerini ikiye katladı
Beşiktaş'a transfer olduğu vakit Transfermarkt sitesinde değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Aboubakar, başarılı performansıyla piyasasını da 10 milyon Euro'ya yükseltti.

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