Ajdin Hasic sakatlandı sahayı sedyeyle terk etti
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Ajdin Hasic, ülkesi Bosna Hersek'in U21 Milli Takımı'yla çıktığı Karadağ maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Sol dizinden sakatlık yaşayan Hasic, sedyeyle sahadan ayrıldı.Abone ol
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Ajdin Hasic, Bosna Hersek U21 Milli Takımı'nda Karadağ ile oynanan U21 Milli Takımı maçında sakatlandı. Hasic, sedyeyle oyunu terk etti.
Sol dizinden sakatlık yaşayan Hasic, sedyeyle sahadan çıkarılırken yıldız oyuncunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.