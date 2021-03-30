The Guardian: Türkiye EURO 2020'nin 5. favorisi

The Guardian, Hollanda ve Norveç'i farklı skorlarla mağlup eden ve 2'de 2 yapan Türkiye'yi EURO 2020'nin 5. favorisi ilan etti.

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Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Hollanda maçında hat-trick yapan Burak Yılmaz, Norveç maçında ise iki gol atan Ozan Tufan herkesi mest etti.

Şenol Güneş ve öğrencileri iki maçta 7 gol atarken kalesinde 2 gol gördü. Milli Takım, harika performansıyla tüm dünyanın ilgisini çekmeye başladı ve EURO 2020'nin en güçlü favorileri arasında gösteriliyor.

'EURO 2020'nin 5. favorisi Türkiye'

İngiltere'nin önde gelen basın organlarından olan The Guardian, EURO 2020'deki en güçlü takımlar arasına Türkiye'yi de koydu. İlk sırada Fransa yer alırken, 2. basamakta Almanya, yer aldı. 3. favori ise Belçika gösterildi. İngiltere 4., Türkiye ise 5. sırada yer aldı. Türkiye'nin İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Portekiz'den güçlü olduğu vurgulandı.