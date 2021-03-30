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Yalova Devlet Hastanesi'nde intihar: Covid-19 hastası 3'üncü kattan atladı

İhlas Haber Ajansı

YALOVA'da hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Irak uyruklu Covid-19 hastası, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti.

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Olay bu sabah saat 07.30 sıralarına meydana geldi. Yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki Muhammed Khazaal Faysal, görevlilerin ilaçlarını verip odadan ayrılmasından sonra camı açarak kendini beton zemine bıraktı.

Faysal, olay yerinde hayatını kaybetti. Faysal’ın naaşı hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ölen şahsın korona haricinde diğer rahatsızlıklarının da bulunduğu öğrenildi.

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