Deutsche Bank açıkladı: Yabancılar Türkiye'den 750 ila 1 milyar dolar çıkardı

Deutsche Bank, yabancıların Türkiye'den geçtiğimiz hafta 750 ila 1 milyar dolar tutarında hisse senedi çıkardığını açıkladı.

Abone ol

Deutsche Bank, geçen hafta yabancıların Türkiye piyasalarından 750 milyon ila 1 milyar dolar hisse senedi sattığına dair tahminde bulundu. Yayımlanan tahminlere göre ayrıca, tahvil piyasasından ise 500 ila 750 milyon dolar seviyesinde bir çıkış yaşandı.

CumhurbaşkanıErdoğan'ın geçen hafta Naci Ağbal’ı Merkez Bankası başkanlığı görevinden alarak yerine Şahap Kavcıoğlu’nu atamasının ardından borsa yüzde 10 gerilemiş, tahvil faizleri ise 4 puanın üzerinde yükselmişti.