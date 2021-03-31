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Liseli kız Konya'da akraba ziyaretinde cinsel istismara uğradı!

Liseli kız Konya'da akraba ziyaretinde cinsel istismara uğradı!

KONYA'da 16 yaşındaki H.K.'nin cinsel istismara uğradıktan sonra psikolojisi altüst oldu. Geceleri kabuslar gördüğünü söyleyen genç kız, sanığa beraat verilmesiyle korkularının arttığını söyledi.

Liseli kız Konya'da akraba ziyaretinde cinsel istismara uğradı!

KONYA'da yaşayan, lise 3'üncü sınıf öğrencisi H.K., geçen yılın Eylül ayında Ereğli'deki akrabalarına ziyarete gitti. H.K., iddiaya göre, 'dayı' diye hitap ettiği, annesinin kuzeni M.S. tarafından cinsel istismara uğradı. H.K.'nin durumu anneannesine anlatmasının ardından aile, M.S.'den şikayetçi oldu. 

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Liseli kız Konya'da akraba ziyaretinde cinsel istismara uğradı!

 Polis ekiplerince gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 1 ay tutuklu kalan M.S., tahliye edildi. 

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Liseli kız Konya'da akraba ziyaretinde cinsel istismara uğradı!

Delil yetersizliği gerekçesiyle beraat!
Şubat ayında görülen duruşmada savcı, mütalaasında sanık M.S.'nin 'cinsel istismar' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Heyet, 17 Mart'ta görülen karar duruşmasında ise sanığın delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi.

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Liseli kız Konya'da akraba ziyaretinde cinsel istismara uğradı!

"Ben suçluymuşum gibi alkışladılar"
Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğünü, M.S.'nin beraat etmesiyle de yıkıldığını belirten H.K., "Günlerce psikolojim bozuktu. Sürekli ağlıyordum. Duruşma salonundayken sürekli Allah'a yalvarıyordum, tutuklansın, diye. Beraat kararı verildi. Sanığın ailesi, kararı alkışladığında çok daha kötü oldum. Sanki ben suçluymuşum gibi alkışladılar." dedi.

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