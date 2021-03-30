Meteoroloji uyardı sıcaklıklar düşüyor! Sağanak yağış etkili olacak İstanbul da dahil

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.