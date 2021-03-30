Meteoroloji uyardı sıcaklıklar düşüyor! Sağanak yağış etkili olacak İstanbul da dahil
Meteoroloji, sağanak yağış uyarısı yaptı. Birçok bölgede yağmur etkili olacakken iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 6 derece birden düşecek. İşte güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.