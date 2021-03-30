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Afyonkarahisar'da dehşet saçıp 1 kişiyi öldürdü 4 kişi yaraladı! Sebebi ise şok etti

Demirören Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da güvercin uçurma yüzünden çıkan tartışmada T.K.'nin tüfekle vurduğu, ağabeyinin de aralarında bulunduğu 5 kişiden İmdat Gezer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Dinar ilçesi Mehmet Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Güvercin besleyen kişiler arasında güvercin uçurma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.K., tüfekle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği T.K.'nin ağabeyi Cemal K. ile İmdat Gezer, kardeşi Hamza Gezer, Sevim Adıgüzel ve Mertcan Zurnacı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan İmdat Gezer, ambulans helikopterle Afyonkarahisar'a sevk edildi. T.K. ise Dinar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına aldı. Afyonkarahisar'daki müdahale sonrası Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İmdat Gezer, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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