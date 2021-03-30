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Dolar kuru ne zaman düşer? Ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladı

Dolar kuru çok hızlı yükselişe geçti. Dolar kuru ve enflasyondaki son hareketleri değerlendiren eski hazine müsteşar yardımcısı Mahfi Eğilmez, dolar kurunun düşmesi için gerekenleri sosyal medya hesabında açıkladı.

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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın Murat Uysal’ın yerine göreve gelmesinden sonra yüzde 19’a çıkan faizler dolar kurunun baskılanmasını sağladı. Yüksek faiz dolar kurunu baskılasa da üretim mekanizmasını durma noktasına getirdi. Naci Ağbal Başkanlığı’ndaki son PPK toplantısında da 200 baz puan faiz artış kararı çıkınca görevden alınan Naci Ağbal yerini Şahap Kavcıoğlu’na bıraktı. Bir ara 7 TL’nin de altına inen dolar kuru bu karardan sonra yeniden 8 TL’nin üzerine çıktı.

Dolar kuru ne zaman düşer?

Türkiye’nin önde gelen ekonomistlerinden Mahfi Eğilmez Twitter hesabından dolar kuru ve enflasyon için dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

"Riskleri düşürebilirseniz kur düşer, kur düşünce enflasyon düşer, enflasyon düşünce faiz düşer"

Faizi düşürmenin yolunun riskleri düşürmekten geçtiğini belirten Eğilmez paylaşımında; "Riskleri düşürebilirseniz kur düşer, kur düşünce enflasyon düşer, enflasyon düşünce faiz düşer. Mesele bu kadar basittir. Yapılması gereken tek şey konuya bilim penceresinden bakarak neden-sonuç ilişkisini doğru kurabilmektir." diye yazdı.

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