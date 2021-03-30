Vali flaş kararı duyurdu! Çorum'da ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verildi

ÇORUM'da vaka sayılarının artması ve kentin kırmızı kategoriye girmesi sonrası yüz yüze eğitim için flaş bir karar verildi. Vali Çiftçi ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç eğitime ara verildiğini duyurdu.

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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini söyledi.

Çiftçi, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama kapsamında ilave tedbirler alındığını, bazı kararların da hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını söyledi.

Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çiftçi, bu nedenle yeni kararlar alındığını anlattı.

Bugün başladı

Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibarıyla okullarımızda uygulamaya başladık." dedi.