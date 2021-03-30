Caner Cindoruk'tan Behzat Uygur'a yanıt! 'Sadece mendil değil tokaydı sattığım abi'
Behzat Uygur'un Caner Cindoruk'un yıllar önce mendil sattığını açıklamıştı. Cindoruk, Uygur'a yanıt olarak, 'İşportacılık yapmış olmanın kötü bir yanı yok. Sadece mendil değil, tokaydı sattığım abi.' dedi.
Ünlü oyuncu Behzat Uygur, yıllar önce babası Nejat Uygur ile birlikte Adana turnesindeyken şimdilerde Sadakatsiz dizisinin başrolünde oynayan Caner Cindoruk'la yaşadıkları bir anıyı anlatmıştı.
"Babam mendil satan çocuğu tiyatroya götürdü"
"Bir Adana turnesindeydik" diyen Uygur, "Babam, mendil ya da şeker satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti. Çocuk, 'Bunları satmam lazım' deyince babam, 'Ben hepsini aldım. Şimdi tiyatroya gelir misin?' diye sordu. Çocuk, 'Gelirim' deyince, otobüse aldı, tiyatroya götürdü. Bir de imzalı fotoğrafını verdi" ifadelerini kullanmıştı.
Ardından bahsettiği kişinin son dönemin popüler oyuncusu Caner Cindoruk olduğunu açıklayan Behzat Uygur, "Şimdi çok beğenilen bir oyuncu oldu" diye konuşmuştu.
Uygur'un bu açıklaması sosyal medyada tepki çekince, Cindoruk Twitter hesabından açıklama yaptı.