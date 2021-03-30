Caner Cindoruk'tan Behzat Uygur'a yanıt! 'Sadece mendil değil tokaydı sattığım abi'

"Babam mendil satan çocuğu tiyatroya götürdü"

"Bir Adana turnesindeydik" diyen Uygur, "Babam, mendil ya da şeker satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti. Çocuk, 'Bunları satmam lazım' deyince babam, 'Ben hepsini aldım. Şimdi tiyatroya gelir misin?' diye sordu. Çocuk, 'Gelirim' deyince, otobüse aldı, tiyatroya götürdü. Bir de imzalı fotoğrafını verdi" ifadelerini kullanmıştı.