Dolar çıldırdı! Bir anda 8.40'ı geride bıraktı dolar daha yükselir mi almalı mı satmalı mı

Döviz kurları dün açıklanan yeni koronavirüs yasakları ve gece Merkez Bankası Başkan Yardımcısı değişikliğinin ardından 8.40 seviyesini aştı. Uzmanlar ne diyor? Dolar daha da yükselir mi? Dolar almalı mı satmalı mı? İşte piyasada son durum...

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TCMB başkanının değiştirilmesiyle zedelenen para politikası kredibilitesinin etkisiyle yükselen dolar/TL 8.40 seviyelerden işlem görürken, ani tırmandığı 22 Mart’tan bu yana en yüksek düzeye çıktı. Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya’nın TCMB başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman’ın atanmasının ardından TL satış baskısında kalırken, koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonucu kısıtlamaların sıkılaştırılması ve doların küresel çapta değer kazancı da değer kaybında etkili oldu.

MB değişimi kadar yasaklar da etkiledi

Bir analist, başkan değişimi kadar belirleyici olmasa da bir PPK üyesinin değişiminin TL’de satışı tetiklediğini belirterek, “Bunun yanı sıra vaka sayılarındaki artışın ardından kapanma ve bunun hizmet sektörüne yansımaları, bunun getireceği potansiyel mali yük ve doların küresel çapta değer kazanması Türk varlıklarına iştahı azaltıyor” dedi.

İşte piyasalardaki son durum... Saat 13:50 itibariyle piyasalar: Dolar 8.40 liranın üzerinde işlem görmeye başladı. Euro ise 9.87'yi aştı. Dolar ve euroda sert yükseliş sürüyor. Serbest piyasada gram altın 454 liradan, çeyrek altın ise 726 liradan işlem görüyor.

Faiz indirilecek beklentisi olumsuz etkiledi

Her ne kadar TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu olağanüstü bir toplantıyla faiz indirilmeyeceğini ve dünkü açıklamasında nisan ayında hemen faiz indirileceği ön yargısını doğru bulmadığını belirtmiş olsa da, yatırımcılar faizleri indirme yanlısı görüşün güçlendiğini ve ekonomi politikalarındaki öngörülebilirliğinin azaldığını belirtiyorlar.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in ülke notu direktörü Douglas Winslow, TCMB başkanının değiştirilmesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek faiz karşıtlığının güçlenmesi olarak değerlendirirken, Naci Ağbal TCMB başkanlık koltuğunda şaşırtıcı derecede kısa süre oturduğunu ifade etti.

Risk haritasının yayınlanması ve yasaklar

Koronavirüs vakalarının mart ayında hızlanan yükselişinin devam etmesine bağlı olarak iki haftadır yayımlanmayan il bazında risk haritası da dün yayımlandı. Dün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 80’i çok riskli olarak nitelenen bölgelerde yaşamaya başladı. Vaka sayılarındaki artışa paralel olarak sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı genişletildi.

Dolar dünya piyasalarında ne yapıyor

Uluslararası piyasalara bakıldığında dolar, koronavirüs aşılamasındaki hızlanma ve ABD’deki devasa mali canlandırma paketiyle enflasyon kaygılarının artmasına paralel olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle dört buçuk ayın zirvesini gördü. ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi Asya seansında yüzde 1.7450’ye kadar yükseldi. Yükselen getiriyle cazibesi artan dolar başlıca para birimleri karşısında 92.963’e kadar yükselerek dört buçuk ayın zirvesine çıktı.

TL'den sonra en fazla Hindistan rupisi...

Bloomberg Dolar Endeksi'nin yatay seyrettiği izlenirken, Türk Lirası ile birlikte en çok değer kaybeden ülke para birimleri Hindistan rupisi ve Endonezya rupisi oldu. Türkiye'nin risk primi 470 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi ise yüzde 19,15 seviyesinde.