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Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’ndan istifa etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Burası birlik değil bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş" diyerek Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, görüş ayrılığı nedeniyle Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’ndan istifa etti. Hürriyet'te yer alan habere göre; Mustafa Cengiz, istifasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Burası birlik değil bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş." 

Toplantılara katılmayacak
Birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.

Ahmet Nur Çebi’ye karşı çıkmıştı
Mustafa Cengiz, seçim günü Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin çoğunluğun isteğiyle başkan adayı gösterilmesine de karşı çıkmıştı.

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