BIST 1.383
DOLAR 8,36
EURO 9,82
ALTIN 453,44
HABER /  YEREL
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim

Şanlıurfa'da feci kazanın ardından dram çıktı! Meğer kazada ölen anne...

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da dün meydana gelen trafik kazasının ardından dram çıktı. Kazada ölen annenin, oğlunu hastaneye götürürken öldüğü ortaya çıktı.

Abone ol

Kaza, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Harran Üniversitesindeki (HRÜ) görevine giden Prof. Dr. Ramazan Sağlam'ın (58) kullandığı 63 AAR 819 plakalı Renault marka otomobil ile Mithat Canpolat (40) idaresindeki 63 RC 192 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerinen giden sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Adalet Canpolat (33) hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan 8 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Canpolat durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bugün durumu ağırlaşan 8 yaşındaki Canpolat müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Sağlam ve Canpolat ile diğer 2 yaralının tedavileri sürüyor. Canpolat ailesinin, Halil İbrahim Canpolat'ı tedavi için hastaneye götürmek üzere evlerinden ayrıldıkları öğrenilmişti. Kaza sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tokat'ta emekli olup hayalini gerçekleştirdi! 2 taneyle başladı 200'e çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dolar kuru ne zaman düşer? Ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladı
Babasıyla kardan Anıtkabir yapan Hira'nın hayali gerçek oldu
TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den reform açıklaması: Bir an önce hayata geçirilmesi şart
Antalya'da 5 yıldızlı tesiste 'korona' toplantısı: Maskesiz, mesafesiz 1900 kişi katıldı
Mansur Yavaş ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
Afyonkarahisar'da dehşet saçıp 1 kişiyi öldürdü 4 kişi yaraladı! Sebebi ise şok etti
Ankara Demirspor'dan TFF'ye şampiyonluk başvurusu
Inter yeni logosunu tanıttı
Bağcılar'da zorla başına kolonya döküp yayınlanmıştı! O davada karar çıktı
Yorumlar